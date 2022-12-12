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Около 7 тыс. сотрудников сил правопорядка пострадали в ходе беспорядков в Иране

Около 7 тыс. сотрудников сил правопорядка пострадали в ходе беспорядков в Иране Около 7 тыс. сотрудников сил правопорядка и безопасности получили ранения в ходе беспорядков в Иране.
В регионе
12 декабря 2022 г. 14:16
Около 7 тыс. сотрудников сил правопорядка пострадали в ходе беспорядков в Иране

Около 7 тыс. сотрудников сил правопорядка и безопасности получили ранения в ходе беспорядков в Иране.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявила член комиссии парламента по нацбезопасности и внешней политике Захрэ Алахиан.

"Силовикам не разрешили применять оружие против участников беспорядков, и из-за этого в недавних волнениях пострадали около 7 тыс. сотрудников органов безопасности и правопорядка", - сказала Алахиан.

В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи со смертью 22-летней Махсы Амини. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы.

Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.

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Версия на английском языке Around 7,000 law enforcement officers injured in riots in Iran

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