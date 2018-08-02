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    В Грузии между военными произошла драка, пять человек пострадали

    В больницах на данном этапе находятся трое

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В ходе драки между военнослужащими было использовано холодное оружие, пострадавшие госпитализированы, передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

    По сообщению министерства обороны Грузии, словесная перепалка между военными переросла в драку накануне вечером, в результате пострадали пятеро человек. В ходе противостояния телесные повреждения были нанесены холодным оружием.

    В больницах на данном этапе находятся трое. Двоих пострадавших обследовали и отпустили домой.

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