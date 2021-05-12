В Европейский суд поданы три иска против Грузии

Как сообщили в Министерстве юстиции Грузии, Страсбургский суд рассмотрит все три вопроса по стандартной процедуре, на принятие решений потребуется не менее двух лет

В Европейский суд по правам человека поданы три иска против Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, иски предъявлены экс-президентом Михаилом Саакашвили, бывшим мэром Тбилиси, оппозиционером Гиги Угулава и председателем партии "Единое национальное движение" Никой Мелия.

Как сообщили в Министерстве юстиции Грузии, Страсбургский суд рассмотрит все три вопроса по стандартной процедуре, на принятие решений потребуется не менее двух лет.

Было отмечено, что у правительства Грузии есть убедительные аргументы по всем трем искам, и они будут направлены в Европейский суд.