​В Джибути вылетел самолет, чтобы забрать эвакуируемых из Йемена

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Российский спецборт ТУ-154 вылетел в воскресенье из Каира в Джибути, чтобы вывезти оттуда эвакуированных из Йемена граждан РФ и некоторых других стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, минувшей ночью корабль ВМФ России "Приазовье" вывез из южного йеменского города Аден, где идут военные действия, 308 человек - граждан 19 государств.

Среди них - 45 россиян, а также британцы, американцы, граждане Болгарии, Эстонии, Украины, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Бахрейна, Джибути, Йемена, Сомали, Палестины, Иордании, Кубы, Египта и Саудовской Аравии.

Как ожидается, в воскресенье вечером борт вернется в Египет для дозаправки, а затем возьмет курс на Москву. Туда будут переправлены порядка 140 россиян и граждан СНГ.