В центре Еревана начался многотысячный митинг оппозиционеров

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Многотысячный митинг оппозиционеров во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном начался в воскресенье вечером на площади Республики в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее колонна протестующих начала шествие на площади Франции. Затем демонстранты прошлись по центральным улицам армянской столицы. Завершилось шествие на площади Республики, где начался митинг.

На митинге присутствуют люди всех возрастов, также много семей с маленькими детьми.

По периметру площади Республики находится небольшое количество полицейских, они стоят в стороне и наблюдают за митингом.