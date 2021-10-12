В Армении за сутки от COVID-19 cкончались 43 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 273 860. Как передает Report cо ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 273 860. Как передает Report cо ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 11 октября таких случаев было 272 957. Таким образом, число обнаруженных за сутки случаев составило 903.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 5 618 (плюс 43 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 228 (плюс 1 за минувшие сутки ).