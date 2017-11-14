В Армении студенты объявили голодовку

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Ереване продолжается массовая акция студентов, протестующих против отмены отсрочки от воинской службы, 5 из них сегодня объявили голодовку. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член инициативы "Во имя развития науки" Давид Петросян, который также присоединился к этой группе.

"Мы, причем 4 из нас уже отслужили в армии, с сегодняшнего дня объявляем голодовку, таким образом мы боремся с равнодушием общественности и законопроектом, отменяющим отсрочку от службы", - отметил Петросян.

Студенты объявили голодовку в одной из аудиторий ЕГУ.