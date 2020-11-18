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В Армении представитель правящей партии требует отставки министра обороны

В Армении представитель правящей партии требует отставки министра обороны Безнаказанность ответственных лиц в Вооруженных сил и в Минобороны Армении, допустивших ошибки в Арцахской войне, станет серьезнейшей угрозой для безопасности страны.
В регионе
18 ноября 2020 г. 08:47
В Армении представитель правящей партии требует отставки министра обороны
Андраник Кочарян

Безнаказанность ответственных лиц в Вооруженных сил и в Минобороны Армении, допустивших ошибки в карабахской войне, станет серьезнейшей угрозой для безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на заседании Национального Собрания в ходе парламентского часа заявил депутат от правящего блока "Мой Шаг", глава постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

По мнению Кочаряна, ожидалось, что министр обороны Армении и те ответственные лица в ВС, которые допустили непростительные ошибки в войне, уже должны были подать в отставку. "То, что они тут же не подали в отставку, говорит лишь о том, что они совершенно не осознают, что сделали, и куда нас в будущем приведет этот провал. Если эти лица останутся безнаказанными, в армии не только продолжатся подобные случаи, но это также станет серьезнейшей угрозой для безопасности Армении", - подчеркнул депутат.

Кроме того, в ответ на распространенные накануне Минобороны заявления, Кочарян заявил, что министерство, особенно в эти дни, должно было выступить с четкими, разумными обоснованиями победы или поражения, а не с выдуманными и популистскими заявлениями. Он отметил также, что скоро будет опубликовано заключение парламентской комиссии по расследованию событий апрельской эскалации. По его словам, некоторые заключения, связанные с событиями апреля 2016 года, актуальны и сегодня.

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