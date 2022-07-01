В Армении обнаружено тело еще одного иностранного гражданина

Тело мужчины обнаружено в салоне автомобиля на трассе Ереван-Севан в Гегаркуникской области.

Тело мужчины обнаружено в салоне автомобиля на трассе Ереван-Севан в Гегаркуникской области.

Как передает Report со ссылкой на сайт криминальных новостей Shamshyan.com , в полицию Севана поступили сведения о том, что вблизи ресторана "Алга Плюс" у тротуара уже два дня стоит белый Nissan, а позже оказалось, что внутри машины лежит тело человека.

К месту происшествия выехала группа оперативников и сотрудников МЧС. Спасатели открыли дверь машины и извлекли из нее тело мужчины. Вскоре была установлена и личность мужчины, им оказался гражданин Ливана, 51-летний Шаге Г.

По данному факту в полиции Севана готовятся материалы.

Отметим, что это очередной зарегистрированный в Армении инцидент в отношении граждан иностранных государств. Ранее в Ереване было обнаружено тело гражданина России. Перед этим в столице нашли повешенное тело гражданина Ирана.