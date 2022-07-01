В Армении обнаружено тело еще одного иностранного гражданина

Тело мужчины обнаружено в салоне автомобиля на трассе Ереван-Севан в Гегаркуникской области.
Как передает Report со ссылкой на сайт криминальных новостей
К месту происшествия выехала группа оперативников и сотрудников МЧС. Спасатели открыли дверь машины и извлекли из нее тело мужчины. Вскоре была установлена и личность мужчины, им оказался гражданин Ливана, 51-летний Шаге Г.
По данному факту в полиции Севана готовятся материалы.
Отметим, что это очередной зарегистрированный в Армении инцидент в отношении граждан иностранных государств. Ранее в Ереване было обнаружено тело гражданина России. Перед этим в столице нашли повешенное тело гражданина Ирана.