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В Афинах таксисты объявили двухдневную забастовку

В Афинах таксисты объявили двухдневную забастовку Таксисты Афин по решению их профсоюза SATA объявили двухдневную забастовку.
В регионе
27 февраля 2024 г. 14:07
В Афинах таксисты объявили двухдневную забастовку

Таксисты Афин по решению их профсоюза SATA объявили двухдневную забастовку.

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

Забастовка началась 27 февраля и продлится весь день 28 февраля.

SATA требует, чтобы правительство сохранило ставки НДС на услуги такси на уровне 13%, отменило свое решение с 2026 года позволять регистрировать в такси только автомобили с нулевыми выбросами, а также разрешило свободный проезд такси с пассажирами по выделенным полосам для автобусов и троллейбусов.

Еще одно требование профсоюза - запретить незаконные, по его мнению, приложения, где граждане используют свои личные автомобили как такси, при этом избегая выплаты налогов и выводя заработанные деньги за границу, в то время как легальные таксисты находятся под "тяжелым налоговым бременем".

Помимо таксистов, в Греции проведут забастовки и профсоюзы других отраслей, например, железнодорожники, авиадиспетчеры и служащие государственного сектора.

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Версия на английском языке Taxi drivers in Athens announce strike
Версия на азербайджанском языке Afinada sürücülər tətil elan ediblər

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