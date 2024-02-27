В Афинах таксисты объявили двухдневную забастовку

Таксисты Афин по решению их профсоюза SATA объявили двухдневную забастовку.

Таксисты Афин по решению их профсоюза SATA объявили двухдневную забастовку.

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

Забастовка началась 27 февраля и продлится весь день 28 февраля.

SATA требует, чтобы правительство сохранило ставки НДС на услуги такси на уровне 13%, отменило свое решение с 2026 года позволять регистрировать в такси только автомобили с нулевыми выбросами, а также разрешило свободный проезд такси с пассажирами по выделенным полосам для автобусов и троллейбусов.

Еще одно требование профсоюза - запретить незаконные, по его мнению, приложения, где граждане используют свои личные автомобили как такси, при этом избегая выплаты налогов и выводя заработанные деньги за границу, в то время как легальные таксисты находятся под "тяжелым налоговым бременем".

Помимо таксистов, в Греции проведут забастовки и профсоюзы других отраслей, например, железнодорожники, авиадиспетчеры и служащие государственного сектора.