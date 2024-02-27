В Афинах таксисты объявили двухдневную забастовку

Таксисты Афин по решению их профсоюза SATA объявили двухдневную забастовку.
Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.
Забастовка началась 27 февраля и продлится весь день 28 февраля.
SATA требует, чтобы правительство сохранило ставки НДС на услуги такси на уровне 13%, отменило свое решение с 2026 года позволять регистрировать в такси только автомобили с нулевыми выбросами, а также разрешило свободный проезд такси с пассажирами по выделенным полосам для автобусов и троллейбусов.
Еще одно требование профсоюза - запретить незаконные, по его мнению, приложения, где граждане используют свои личные автомобили как такси, при этом избегая выплаты налогов и выводя заработанные деньги за границу, в то время как легальные таксисты находятся под "тяжелым налоговым бременем".
Помимо таксистов, в Греции проведут забастовки и профсоюзы других отраслей, например, железнодорожники, авиадиспетчеры и служащие государственного сектора.