Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Узбекистан может присоединиться к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Как передает Report со ссылкой на CA-NEWS, об этом говорится в сообщении пресс-службы национальной компании "Казахстанские железные дороги".

Во время переговоров находящегося в Ташкенте с визитом президента компании Каната Алпысбаева с руководителями АО "Узбекистанские железные дороги" обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимодействия в сфере железнодорожного транспорта.

Стороны обсудили возможность организации узбекских экспортных и импортных перевозок через порты Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через территории Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и далее в Европу.