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    Узбекистан может присоединиться к Транскаспийскому международному транспортному маршруту

    Обсуждена возможность организации узбекских экспортных и импортных перевозок через порты Актау и Курык

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Узбекистан может присоединиться к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Как передает Report со ссылкой на CA-NEWS, об этом говорится в сообщении пресс-службы национальной компании "Казахстанские железные дороги".

    Во время переговоров находящегося в Ташкенте с визитом президента компании Каната Алпысбаева с руководителями АО "Узбекистанские железные дороги" обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимодействия в сфере железнодорожного транспорта.

    Стороны обсудили возможность организации узбекских экспортных и импортных перевозок через порты Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

    Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через территории Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции и далее в Европу.

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