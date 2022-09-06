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Украине вернули тела еще 25 погибших военнослужащих

Украине вернули тела еще 25 погибших военнослужащих Киев и Москва осуществили очередную передачу тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 25 погибших.
В регионе
6 сентября 2022 г. 13:53
Украине вернули тела еще 25 погибших военнослужащих

Киев и Москва осуществили очередную передачу тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 25 погибших.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило Министерство реинтеграции Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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