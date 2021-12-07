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Украина запросила у США поставку дополнительного вооружения

Украина запросила у США поставку дополнительного вооружения Глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне вероятного наступления России запросил у Пентагона поставку дополнительного вооружения, в том числе предназначенного для Афганистана до его захвата талибами.
В регионе
7 декабря 2021 г. 12:05
Украина запросила у США поставку дополнительного вооружения

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне вероятного наступления России запросил у Пентагона поставку дополнительного вооружения, в том числе предназначенного для Афганистана до его захвата талибами.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

Речь идет о предоставлении средств для воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы, которые должны защитить от бомбардировок и электромагнитных атак, уточнил неназваный собеседник.

Кроме того, украинская сторона хочет получить вертолеты Ми-17, принадлежащие США.

Вашингтон пока обдумывает запрос Украины, как и другие варианты мер по предотвращению возможного вторжения России. В то же время чиновников из Пентагона отправили в Киев для оценки потребностей украинских Военно-воздушных сил.

В распоряжении издания оказалось частное письмо конгрессменов-республиканцев к президенту США Джо Байдену, в котором те выразили сомнение в достаточных действиях Вашингтона для поддержки Украины.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Ukrayna ABŞ-dan hərbi kömək istəyib"

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