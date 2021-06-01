Туркменистан и Япония обсудили реализацию совместных проектов

Вопросы реализации совместных проектов обсудили в режиме видеоконференции сопредседатели Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству - вице-премьер Сердар Бердымухамедов и управляющий директор «Itochu Corporation» Хироюки Цубай.

Вопросы реализации совместных проектов обсудили в режиме видеоконференции сопредседатели Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству - вице-премьер Сердар Бердымухамедов и управляющий директор «Itochu Corporation» Хироюки Цубай.

Как сообщает Report, особое внимание стороны уделили расширению торгово-экономических отношений между двумя странами.

Также стороны проанализировали ход реализации текущих проектов и рассмотрели перспективные направления сотрудничества в нефтегазовой отрасли и на транспорте. В этой связи, были отмечены успешно реализованные в Туркменистане проекты с участием японских компаний, в частности, завод по производству аммиака и карбамида в городе Мары, газохимический комплекс в поселке Киянлы, завод по производству карбамида в городе Карабогаз и завод по производству бензина из природного газа в Ахалском велаяте. Кроме того, стороны рассмотрели ход строительства газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте.