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Туркменистан достиг рекордной добычи природного газа

Туркменистан достиг рекордной добычи природного газа Туркменистан добыл в 2021 году самый большой объем природного газа за 30 лет независимого развития – 83 млрд 772,9 млн кубометров.
В регионе
14 февраля 2022 г. 12:42
Туркменистан достиг рекордной добычи природного газа

Туркменистан добыл в 2021 году самый большой объем природного газа за 30 лет независимого развития – 83 млрд 772,9 млн кубометров.

Как передает Report, об этом сказал вице-премьер по ТЭК Шахым Абдрахманов, докладывая об итогах прошедшего года по нефтегазовым отраслям.

Были успешно также решены задачи по диверсификации углеводородного сектора отечественной индустрии с упором на увеличение переработки сырья и выпуск готовой продукции высокой добавленной стоимости.

В 2021 году в Туркменистане начато производство полипропиленовых пленок, покрытых перламутром и алюминием, авиакеросина марки Jet A-1, полусинтетического смазочного масла марки Türkmenoil Advance 5W-40, судового топлива, алкилатного бензина с высокооктановым компонентом, бензина марки А-98 по стандарту Euro-6.

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