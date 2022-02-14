Туркменистан достиг рекордной добычи природного газа

Туркменистан добыл в 2021 году самый большой объем природного газа за 30 лет независимого развития – 83 млрд 772,9 млн кубометров.

Туркменистан добыл в 2021 году самый большой объем природного газа за 30 лет независимого развития – 83 млрд 772,9 млн кубометров.

Как передает Report, об этом сказал вице-премьер по ТЭК Шахым Абдрахманов, докладывая об итогах прошедшего года по нефтегазовым отраслям.

Были успешно также решены задачи по диверсификации углеводородного сектора отечественной индустрии с упором на увеличение переработки сырья и выпуск готовой продукции высокой добавленной стоимости.

В 2021 году в Туркменистане начато производство полипропиленовых пленок, покрытых перламутром и алюминием, авиакеросина марки Jet A-1, полусинтетического смазочного масла марки Türkmenoil Advance 5W-40, судового топлива, алкилатного бензина с высокооктановым компонентом, бензина марки А-98 по стандарту Euro-6.