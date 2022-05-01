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Турецкая армия нейтрализовала 19 террористов на севере Сирии

Турецкая армия нейтрализовала 19 террористов на севере Сирии В Минобороны Турции сообщили о нейтрализации 19 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК - ред.) на севере Сирии.
В регионе
1 мая 2022 г. 13:50
Турецкая армия нейтрализовала 19 террористов на севере Сирии

В Минобороны Турции сообщили о нейтрализации 19 боевиков YPG (сирийское крыло террористов РКК - ред.) на севере Сирии.

Как передает Report, 16 боевиков PKK/YPG ликвидированы в зоне антитеррористической операции "Оливковая ветвь", а остальные - в зоне операции "Источник мира".

В оборонном ведомстве подчеркнули решимость турецкой армии к полной ликвидации угрозы терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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Версия на английском языке Turkish army neutralizes 19 terrorists in northern Syria
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında 19 terrorçunu zərərsizləşdirib

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