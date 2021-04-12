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Турция начала восстановление военного аэродрома Марнеули в Грузии

Турция начала восстановление военного аэродрома Марнеули в Грузии Аэродром Марнеули подвергся бомбардировке российской авиацией в августе 2008 года
В регионе
12 апреля 2021 г. 13:30
Турция начала восстановление военного аэродрома Марнеули в Грузии
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Турция снабдила военный аэродром Марнеули в Грузии новым техническим оборудованием.

Как сообщает местное бюро Report, микроавтобус, погрузчик и оборудование для мойки автомобилей были переданы Министерству обороны Грузии.

Поставки осуществлялись в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве между двумя странами.

Сегодня в присутствии министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, посла Турции в Грузии Фатмы Джерен Язган и других официальных лиц был подписан документ о передаче оборудования.

Аэродром Марнеули подвергся бомбардировке российской авиацией в августе 2008 года. На восстановление военного объекта Турция в октябре прошлого года выделила Грузии около 14 миллионов долларов США. Грузия получит оборудование турецкого производства в рамках грантового проекта. Согласно соглашению, средства также будут направлены на модернизацию аэродрома.

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Версия на английском языке Turkey begins reconstruction of Georgia's Marneuli military airfield
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Gürcüstanın Marneuli hərbi aerodromunun bərpasına başlayıb

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