Турция начала восстановление военного аэродрома Марнеули в Грузии

Аэродром Марнеули подвергся бомбардировке российской авиацией в августе 2008 года

Турция снабдила военный аэродром Марнеули в Грузии новым техническим оборудованием.

Как сообщает местное бюро Report, микроавтобус, погрузчик и оборудование для мойки автомобилей были переданы Министерству обороны Грузии.

Поставки осуществлялись в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве между двумя странами.

Сегодня в присутствии министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, посла Турции в Грузии Фатмы Джерен Язган и других официальных лиц был подписан документ о передаче оборудования.

Аэродром Марнеули подвергся бомбардировке российской авиацией в августе 2008 года. На восстановление военного объекта Турция в октябре прошлого года выделила Грузии около 14 миллионов долларов США. Грузия получит оборудование турецкого производства в рамках грантового проекта. Согласно соглашению, средства также будут направлены на модернизацию аэродрома.