Турция и Украина проведут в Анкаре политические консультации

Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник.
Как передает Report, об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.
"Пятого декабря 2023 года состоятся политические консультации по двусторонним и региональным вопросам между Турцией и Украиной между делегациями во главе с замминистра иностранных дел послом Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом", - сообщил источник.
Источник отказался комментировать темы переговоров.