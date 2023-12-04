Турция и Украина проведут в Анкаре политические консультации

Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник.

Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник.

Как передает Report, об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

"Пятого декабря 2023 года состоятся политические консультации по двусторонним и региональным вопросам между Турцией и Украиной между делегациями во главе с замминистра иностранных дел послом Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом", - сообщил источник.

Источник отказался комментировать темы переговоров.