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Турция и Украина проведут в Анкаре политические консультации

Турция и Украина проведут в Анкаре политические консультации Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник.
В регионе
4 декабря 2023 г. 18:21
Турция и Украина проведут в Анкаре политические консультации

Политические консультации по региональным вопросам между Турцией и Украиной состоятся во вторник.

Как передает Report, об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

"Пятого декабря 2023 года состоятся политические консультации по двусторонним и региональным вопросам между Турцией и Украиной между делегациями во главе с замминистра иностранных дел послом Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом", - сообщил источник.

Источник отказался комментировать темы переговоров.

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