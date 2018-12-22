СМИ: Трамп заверил Эрдогана, что конгресс не заблокирует продажу Patriot

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что американский конгресс не будет блокировать возможную сделку по продаже Анкаре систем противоракетной обороны Patriot.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Разрешение конгресса требуется, чтобы завершить сделку, отмечает издание. По данным источников газеты, глава Белого дома не уточнил, каким образом он намерен обеспечить прохождение сделки.

На этой неделе госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.