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    США одобрили продажу Турции систем ПВО Patriot

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

    "Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", - говорится в сообщении ведомства.

    Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова приобрести американские Patriot в случае поступления хорошего предложения.

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