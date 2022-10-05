Токаев: Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается

Правительство Казахстана пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, и не допустит незаконного вывода капитала за границу.

Правительство Казахстана пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, и не допустит незаконного вывода капитала за границу.

Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Карагандинской области.

"Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается. Наступает период социальной ответственности перед гражданами страны", - сказал Токаев, отметив, что государство будет отслеживать за реализацией крупными компаниями различных социальных программ.

По его словам, особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии. На особом контроле, как добавил глава государства, находятся налоговые выплаты.

"Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире", - подчеркнул Токаев.