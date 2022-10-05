О нас

Токаев: Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается

Токаев: Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается Правительство Казахстана пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, и не допустит незаконного вывода капитала за границу.
В регионе
5 октября 2022 г. 11:03
Токаев: Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается

Правительство Казахстана пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, и не допустит незаконного вывода капитала за границу.

Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Карагандинской области.

"Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается. Наступает период социальной ответственности перед гражданами страны", - сказал Токаев, отметив, что государство будет отслеживать за реализацией крупными компаниями различных социальных программ.

По его словам, особое внимание будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии. На особом контроле, как добавил глава государства, находятся налоговые выплаты.

"Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире", - подчеркнул Токаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Tokayev says oligarchic capitalism in Kazakhstan coming to end
Версия на азербайджанском языке Kasım-Jomart Tokayev: “Qazaxıstanda oliqarx kapitalizmi erası başa çatır”

Самое читаемое

В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
Президент УЕФА о проекте Суперлиги: Мне звонили и угрожали
3 октября 2022 г. 23:09
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
Посол РФ был вызван в МИД Норвегии
4 октября 2022 г. 13:12
Британия ввела санкции против главы правительства Херсонской области
Британия ввела санкции против "главы правительства" Херсонской области
4 октября 2022 г. 16:35
В прошлом году в Азербайджане более 340 женщин стали матерями в 16 лет
В прошлом году в Азербайджане более 340 женщин стали матерями в 16 лет
28 сентября 2022 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi