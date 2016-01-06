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    Строительство нового подземного газохранилища в Грузии начнется в этом году

    В нем будет возможным хранение 230-250 млн куб. м природного газа

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Грузия планирует приступить к строительству нового подземного газохранилища в 2016 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом говориться в отчете министерства энергетики республики.

    Газохранилище построят на территории нефтяного месторождения Самгорского южного свода. 

    Французская компания GEOSTOCK SAS, победившая в международном тендере, завершит подготовку технико-экономического обоснования для строительства подземного газохранилища в начале 2016 года.

    Параллельно Корпорация нефти и газа Грузии (GOGC) ведет переговоры с коммерческими банками, международными финансовыми организациями и частными компаниями с целью изучения и оптимизации условий финансирования проекта.

    После завершения строительства подземного газохранилища станет возможным хранение 230-250 млн. куб. м природного газа, что составляет 15% от годового потребления газа в Грузии.

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