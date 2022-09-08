Спикер Сената Казахстана поддержал введение президентского срока на семь лет

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев поддержал инициативу главы республики Касым-Жомарта Токаева о введении однократного семилетнего президентского срока.

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев поддержал инициативу главы республики Касым-Жомарта Токаева о введении однократного семилетнего президентского срока.

Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Это позволит нашей стране развивать политическую конкуренцию, и мы сделаем серьезный шаг в сторону формирования сбалансированной конкурентной демократической политической системы", - сказал Ашимбаев.

По его словам, эта норма позволит в дальнейшем ограничить в Казахстане сосредоточение власти в руках одного человека. "Семь лет - это достаточный срок для того, чтобы реализовать свою предвыборную программу, выполнить обещания, данные населению, реализовать какие-то крупные проекты для страны. Эта норма - часть программы политических реформ в Казахстане. Она позволит сделать еще один важный шаг в сторону демонополизации власти", - пояснил спикер Сената.

Созданная из депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) группа "Жана Казахстан" поддержала инициативу о выборах президента республики на однократный семилетний срок и предложила внести изменения в основной закон страны, чтобы избрание главы государства по новым правилам прошло уже осенью 2022 года.