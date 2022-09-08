О нас

Спикер Сената Казахстана поддержал введение президентского срока на семь лет

Спикер Сената Казахстана поддержал введение президентского срока на семь лет Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев поддержал инициативу главы республики Касым-Жомарта Токаева о введении однократного семилетнего президентского срока.
В регионе
8 сентября 2022 г. 10:58
Спикер Сената Казахстана поддержал введение президентского срока на семь лет

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев поддержал инициативу главы республики Касым-Жомарта Токаева о введении однократного семилетнего президентского срока.

Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Это позволит нашей стране развивать политическую конкуренцию, и мы сделаем серьезный шаг в сторону формирования сбалансированной конкурентной демократической политической системы", - сказал Ашимбаев.

По его словам, эта норма позволит в дальнейшем ограничить в Казахстане сосредоточение власти в руках одного человека. "Семь лет - это достаточный срок для того, чтобы реализовать свою предвыборную программу, выполнить обещания, данные населению, реализовать какие-то крупные проекты для страны. Эта норма - часть программы политических реформ в Казахстане. Она позволит сделать еще один важный шаг в сторону демонополизации власти", - пояснил спикер Сената.

Созданная из депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) группа "Жана Казахстан" поддержала инициативу о выборах президента республики на однократный семилетний срок и предложила внести изменения в основной закон страны, чтобы избрание главы государства по новым правилам прошло уже осенью 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Kazakhstan Senate Speaker backs seven-year presidential term

Самое читаемое

Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
1 сентября 2022 г. 13:56
Товарооборот в столице вырос на 6%
Товарооборот в столице вырос на 6%
3 сентября 2022 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi