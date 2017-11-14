СМИ: Тельман Исмаилов сбежал во Францию

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Российский бизнесмен Тельман Исмаилов вместе со своим братом Вагифом покинул Турцию, где находился последнее время, и перебрался во Францию, передает Report со ссылкой на "Росбалт".

Источник в правоохранительных органах сообщил, что суд накануне удовлетворил ходатайство СК об избрании В.Исмаилову меры пресечения в виде заключения под стражу с целью объявления его в международный розыск. Ему были заочно предъявлены обвинения по статьям о незаконном хранении оружия и убийстве.

Отмечается, что ранее Вагиф Исмаилов перебрался к своему брату Тельману в Турцию, где они проживали в резиденции, расположенной на территории гостиничного комплекса Mardan Palace в Анталии.