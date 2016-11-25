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    СМИ: Кадры экс-министра обороны Армении подверглись "чистке"

    Отставки связаны с раскрытыми в начале года коррупционными скандалами в министерстве обороны Армении

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Кадры экс-министра обороны Армении покидают свои должности, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Как сообщают источники газеты "Жовохурд", освобожден от должности заместитель начальника Военной полиции Армен Арутюнян, который находится в родственных связях с Сейраном Оганяном, а занимавший должность начальника службы безопасности экс-министра обороны Сергей Айрапетов перешел на другую работу.

    "Однако после назначения Вигена Саркисяна ему дали понять, что вскоре он будет "демобилизован", - пишет армянское издание.

    Газета не исключает, что отставки связаны с раскрытыми в начале года коррупционными скандалами в министерстве обороны.

    "Напомним, вышеуказанные лица подвергли избиению в здании Военной полиции сотрудника Минобороны, заставив его дать показания, которые устраивают их", - отмечает издание.

    Министерство обороны отказалось комментировать сообщение армянской газеты.

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