О нас

Симонян: Информации о визите Зеленского в Армению на данный момент нет

Симонян: Информации о визите Зеленского в Армению на данный момент нет Гибридная война против Армении началась давно.
В регионе
27 февраля 2024 г. 14:19
Симонян: Информации о визите Зеленского в Армению на данный момент нет

Гибридная война против Армении началась давно.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя вопрос о проводимой в отношении страны гибридной войны и слухах визита президента Украины Владимира Зеленского в Армению.

"Гибридная война против Армении ведется давно, очень интенсивно и открыто. Различные, в особенности российские, пропагандисты зачастую с искаженными армянскими фамилиями анонсируют митинги и шествия в Армении", - заявил он.

По словам спикера, в создавшихся условиях разговоры о гибридной войне излишни, ее наличие уже очевидно.

"Что касается визита (президента Украины), то подобной информации на данный момент нет, но, полагаю, что в случае такого визита, он будет региональным. Это не будет визитом исключительно в Армению", - заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Simonyan: Zelenskinin Ermənistana səfəri barədə məlumat yoxdur
Версия на английском языке Simonyan: No information about Zelenskyy's visit to Armenia 'at the moment'

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi