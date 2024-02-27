Симонян: Информации о визите Зеленского в Армению на данный момент нет

Гибридная война против Армении началась давно.

Гибридная война против Армении началась давно.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя вопрос о проводимой в отношении страны гибридной войны и слухах визита президента Украины Владимира Зеленского в Армению.

"Гибридная война против Армении ведется давно, очень интенсивно и открыто. Различные, в особенности российские, пропагандисты зачастую с искаженными армянскими фамилиями анонсируют митинги и шествия в Армении", - заявил он.

По словам спикера, в создавшихся условиях разговоры о гибридной войне излишни, ее наличие уже очевидно.

"Что касается визита (президента Украины), то подобной информации на данный момент нет, но, полагаю, что в случае такого визита, он будет региональным. Это не будет визитом исключительно в Армению", - заявил он.