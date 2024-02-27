Симонян: Информации о визите Зеленского в Армению на данный момент нет

Гибридная война против Армении началась давно.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя вопрос о проводимой в отношении страны гибридной войны и слухах визита президента Украины Владимира Зеленского в Армению.
"Гибридная война против Армении ведется давно, очень интенсивно и открыто. Различные, в особенности российские, пропагандисты зачастую с искаженными армянскими фамилиями анонсируют митинги и шествия в Армении", - заявил он.
По словам спикера, в создавшихся условиях разговоры о гибридной войне излишни, ее наличие уже очевидно.
"Что касается визита (президента Украины), то подобной информации на данный момент нет, но, полагаю, что в случае такого визита, он будет региональным. Это не будет визитом исключительно в Армению", - заявил он.