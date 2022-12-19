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Шойгу прилетел в Минск

Шойгу прилетел в Минск Глава Минобороны России Сергей Шойгу прилетел в Минск.
В регионе
19 декабря 2022 г. 15:18
Шойгу прилетел в Минск

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прилетел в Минск.

Об этом передает Report со ссылкой на белорусские СМИ.

В предыдущий раз глава российского оборонного ведомства прилетал в Минск в субботу, 3 декабря. Тогда он встретился с белорусским коллегой Виктором Хрениным и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В ходе встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным был подписан протокол в соглашение между двумя странами о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.

В понедельник в Минске ждут Владимира Путина, в программу визита включен широкий перечень вопросов. Сначала пройдет встреча в широком составе, где также будут присутствовать члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В ходе этого разговора будут обсуждать вопросы белорусско-российской интеграции.

Кроме того, российские и белорусские военные проведут тактические батальонные учения.

Ранее в понедельник состоялась встреча глав МИД Беларуси и РФ.

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Версия на английском языке Shoigu arrives in Minsk
Версия на азербайджанском языке Şoyqu Belarusda səfərdədir

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