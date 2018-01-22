Серж Саргсян прибыл во Францию с рабочим визитом

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом прибыл в Париж.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в рамках визита главы Армении 23 января пройдет его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после которой состоится совместная пресс-конференция.

На сегодня намечены встречи Саргсяна с мэром Парижа Анн Идальго и главой Сената Жераром Ларше.

24 января в Страсбурге Саргсян примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой выступит с речью и ответит на вопросы депутатов. Президент Армении также встретится с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонди, главой Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио и новоизбранным президентом ПАСЕ.