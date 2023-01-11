Секретариат: ОДКБ не получала от Еревана уведомления об отмене учений

Секретариат ОДКБ не получал от Еревана официального уведомления об отмене учений "Нерушимое братство-2023" на территории Армении.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба организации.
В Секретариате отметили, что Ереван ранее подтвердил необходимость проведения учений в Армении.
В ОДКБ также добавили, что с пониманием относятся к сложившейся в стране ситуации.
Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник заявил о том, что Армения не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в 2023 году в республике.