Россия в ближайшие месяцы передаст Беларуси комплексы "Искандер-М"

РФ в ближайшие месяцы передаст Беларуси комплексы "Искандер-М", которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

РФ в ближайшие месяцы передаст Беларуси комплексы "Искандер-М", которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

Как передает Report, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая российско-белорусские переговоры.

"Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении", - отметил Путин.

Российский лидер также выступил с предложением поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов РФ и Беларуси проработать все детали, связанные с этим вопросом. "Согласен абсолютно", - сказал Лукашенко. "Договорились", - подытожил тему Путин.