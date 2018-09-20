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    Россия приступила к военным операциям у берегов Сирии

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Россия приступила к военным операциям у берегов Сирии в Средиземном море.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, в течение недели воздушное пространство и морской транспортный путь будут закрыты.

    Отметим, что в ночь с 17 на 18 сентября над Средиземным морем Военно-воздушные силы Сирии по ошибке сбили российский военный самолет Ил-20, погибли 15 российских военнослужащих. Инцидент произошел при отражении израильской атаки по военным объектам в провинции Латакия.

    Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонного разговора со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом отметил, что этот инцидент не останется безответным и будут предприняты соответствующие шаги.

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