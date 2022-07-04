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Россия потеряла 230 военных в Украине за сутки

Россия потеряла 230 военных в Украине за сутки За минувшие сутки Россия потеряла 230 военных в Украине.
В регионе
4 июля 2022 г. 10:36
Россия потеряла 230 военных в Украине за сутки

За минувшие сутки Россия потеряла 230 военных в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, согласно сообщению Генштаба ВСУ в Facebook, всего с начала военных действий в Украине, Россия потеряла 36 200 военнослужащих.

При этом, наибольшие потери российские войска понесли на Славянском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 4 июля ориентировочно составили: личного состава - около 36200 (+230) человек; танков - 1589 (+5); боевых бронированных машин - 3754 (+10); артиллерийских систем - 804 (+3); РСЗО - 246 (+0) ; средства ПВО - 105 (+0); самолетов - 217 (+0); вертолетов - 187 (+0); БПЛА оперативно-тактического уровня - 658 (+4); крылатые ракеты - 144 (+0); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11); специальная техника - 65 (+1).

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff reveals Russia's losses
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərinin sayını açıqlayıb

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