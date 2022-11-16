О нас

Российским депутатам не выдали визы для участия в ПА ОБСЕ в Варшаве

Российским депутатам не выдали визы для участия в ПА ОБСЕ в Варшаве Российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве.
В регионе
16 ноября 2022 г. 11:22
Российским депутатам не выдали визы для участия в ПА ОБСЕ в Варшаве

Российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров.

Отметим, что 20-е осеннее заседание ПА ОБСЕ пройдет с 24 по 26 ноября в здании парламента Польши. В ходе заседания планируется обсудить вопросы, связанные с войной в Украине, защита основных прав и свобод в условиях вооруженного конфликта и гуманитарного кризиса, обеспечение экономической и экологической безопасности в условиях текущего кризиса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı deputatlara ATƏT PA-da iştirak etmək üçün viza verilməyib

Самое читаемое

СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
СМИ : В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смерти
10 ноября 2022 г. 15:33
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi