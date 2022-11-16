Российским депутатам не выдали визы для участия в ПА ОБСЕ в Варшаве

Российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве.

Российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил сенатор Владимир Джабаров.

Отметим, что 20-е осеннее заседание ПА ОБСЕ пройдет с 24 по 26 ноября в здании парламента Польши. В ходе заседания планируется обсудить вопросы, связанные с войной в Украине, защита основных прав и свобод в условиях вооруженного конфликта и гуманитарного кризиса, обеспечение экономической и экологической безопасности в условиях текущего кризиса.