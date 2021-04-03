Российский военный спутник сошел с орбиты и разрушился

Российский военный спутник "Космос-2525", запущенный в 2018 году, сошёл с орбиты и разрушился над Тихим океаном

Российский военный спутник "Космос-2525", запущенный в 2018 году, сошёл с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org .

Аппарат был выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в марте 2018 года. О его назначении официально не сообщалось.

Согласно данным американских военных, "Космос-2525" вошел в земную атмосферу 1 апреля. По их прогнозам, разрушение спутника произошло примерно в 7.43 мск над южной частью Тихого океана.