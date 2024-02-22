РФ атаковала из "Ураганов" село в Донецкой области, есть погибший и раненые

Российские войска обстреляли село Константинопольское Донецкой области из "Ураганов", в результате чего погиб один человек и были ранены четыре подростка.
Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
"Россияне обстреляли Константинопольское из "Ураганов" - 13 снарядов попали по территории села", - отметил он.
По его словам, из-за обстрела один человек погиб, также были ранены 4 подростка, 12, 14, 15 и 16 лет. В общем ранения получили 9 человек. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.