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РФ атаковала из "Ураганов" село в Донецкой области, есть погибший и раненые

РФ атаковала из "Ураганов" село в Донецкой области, есть погибший и раненые Российские войска обстреляли село Константинопольское Донецкой области из "Ураганов", в результате чего погиб один человек и были ранены четыре подростка.
В регионе
22 февраля 2024 г. 22:26
РФ атаковала из Ураганов село в Донецкой области, есть погибший и раненые

Российские войска обстреляли село Константинопольское Донецкой области из "Ураганов", в результате чего погиб один человек и были ранены четыре подростка.

Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

"Россияне обстреляли Константинопольское из "Ураганов" - 13 снарядов попали по территории села", - отметил он.

По его словам, из-за обстрела один человек погиб, также были ранены 4 подростка, 12, 14, 15 и 16 лет. В общем ранения получили 9 человек. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Donetskin kəndini atəşə tutub, ölən və yaralananlar var

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