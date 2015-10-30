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    Обнародованы результаты последнего опроса, проведенного в канун выборов в Турции

    47,2% респондентов проголосуют за правящую Партию справедливости и развития

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты последнего опроса, проведенного в канун предстоящих в Турции выборов в Великое национальное собрание. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 47,2% респондентов заявили, что проголосуют за правящую Партию справедливости и развития (AKP). 

    25,3% респондентов отметили, что отдадут свои голоса за Республиканскую народную партию (CHP), 13,5% - за Партию националистического движения (MHP), 12,2% - за Демократическую партию народов (HDP), 1,8% - за другие партии. 

    Опрос провел местный центр социологических исследований "Gur’s A&G Research". В опросе, проведенном 24 и 25 октября, участвовали 4 536 респондентов. 

    Отметим, что на прошедших 7 июня выборах в Великое национальное собрание Турции Партия справедливости и развития (AKP) набрала 40,87% голосов, Республиканская народная партия (CHP) - 24,95%, Партия националистического движения (MHP) - 16,29%, а Демократическая партия народов (HDP) - 13,1% голосов.

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