Обнародованы результаты последнего опроса, проведенного в канун выборов в Турции

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты последнего опроса, проведенного в канун предстоящих в Турции выборов в Великое национальное собрание.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 47,2% респондентов заявили, что проголосуют за правящую Партию справедливости и развития (AKP).

25,3% респондентов отметили, что отдадут свои голоса за Республиканскую народную партию (CHP), 13,5% - за Партию националистического движения (MHP), 12,2% - за Демократическую партию народов (HDP), 1,8% - за другие партии.

Опрос провел местный центр социологических исследований "Gur’s A&G Research". В опросе, проведенном 24 и 25 октября, участвовали 4 536 респондентов.

Отметим, что на прошедших 7 июня выборах в Великое национальное собрание Турции Партия справедливости и развития (AKP) набрала 40,87% голосов, Республиканская народная партия (CHP) - 24,95%, Партия националистического движения (MHP) - 16,29%, а Демократическая партия народов (HDP) - 13,1% голосов.