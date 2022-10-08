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Раиси: Иран не избегает диалога по ядерной программе

Раиси: Иран не избегает диалога по ядерной программе Тегеран не избегает диалога по ядерной программе, однако вопрос прогресса страны не должен зависеть от мнения западных государств.
В регионе
8 октября 2022 г. 17:17
Раиси: Иран не избегает диалога по ядерной программе

Тегеран не избегает диалога по ядерной программе, однако вопрос прогресса страны не должен зависеть от мнения западных государств.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ИРНА со ссылкой на заявление президента ИРИ Ибрахима Раиси.

По его словам, Иран не собирается покидать стол переговоров, которые еще не завершены: "Они говорили, чтобы мы подписали соглашение и проблемы Ирана будут решены. Тегеран заявил о готовности к честному диалогу", - сказал он на встрече со студентками университета "Аль-Захра".

По словам Раиси, он провел встречу по этому вопросу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке.

"Я попросил Макрона и экспертов в Нью-Йорке сказать мне, какие из наших требований нелогичны. Позже они признали, что наши слова можно оправдать. Мы никогда не исключали честного диалога", - подчеркнул Раиси.

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Версия на английском языке Raisi: Iran doesn’t avoid dialogue on nuclear program

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