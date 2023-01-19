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Командующего II армейским корпусом уволят из-за пожара в воинской части МО Армении

Командующего II армейским корпусом уволят из-за пожара в воинской части МО Армении На тушение пожара в воинской части Минобороны Армении, в результате которой погибли 15 военнослужащих, потребовалось 5 часов.
В регионе
19 января 2023 г. 10:02
Командующего II армейским корпусом уволят из-за пожара в воинской части МО Армении

Командующий вторым армейским корпусом воинской части будет уволен в связи с пожаром в воинской части Минобороны Армении, в результате которого погибли 15 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщило Общественное телевидение.

Между тем, Спасательная служба МВД сообщило о том, что на тушение пожара потребовалось 5 часов.

19 января около 01:15 в Центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в селе Азат Гегаркуникской области горит здание. На место выехали оперативные группы областной Спасательной службы и 3 боевых расчет пожарных.

Огонь был потушен в 06:33. Сгорело здание (около 104 кв метров). Из здания вынесли 15 тел, трое с ожогами различной степени доставлены в медцентр Вардениса.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Ermənistan ordusunun 2-ci korpusunun komandiri işdən çıxarılır"

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