Командующего II армейским корпусом уволят из-за пожара в воинской части МО Армении

На тушение пожара в воинской части Минобороны Армении, в результате которой погибли 15 военнослужащих, потребовалось 5 часов.

Командующий вторым армейским корпусом воинской части будет уволен в связи с пожаром в воинской части Минобороны Армении, в результате которого погибли 15 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщило Общественное телевидение.

Между тем, Спасательная служба МВД сообщило о том, что на тушение пожара потребовалось 5 часов.

19 января около 01:15 в Центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в селе Азат Гегаркуникской области горит здание. На место выехали оперативные группы областной Спасательной службы и 3 боевых расчет пожарных.

Огонь был потушен в 06:33. Сгорело здание (около 104 кв метров). Из здания вынесли 15 тел, трое с ожогами различной степени доставлены в медцентр Вардениса.