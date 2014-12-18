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    Путин: Мы будем рады видеть в Москве представителей грузинского руководства

    Мы готовы содейтсвовать диалогу между Грузией и Абхазией с Южной Осетией

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Россия будет рада видеть в Москве любого представителя правительства Грузии. Как сообщает Report, об этом на ежегодной пресс-конференции сказал президент России Владимир Путин.

    "Если грузинское руководство сочтет возможным, мы будет рады любого представителя грузинского руководства — и президента, и премьера — видеть в Москве", — сказал В. Путин.

    Президент отметил, что РФ готова содействовать диалогу между Грузией и Абхазией, Южной Осетией.

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