Путин: Мы будем рады видеть в Москве представителей грузинского руководства

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Россия будет рада видеть в Москве любого представителя правительства Грузии. Как сообщает Report, об этом на ежегодной пресс-конференции сказал президент России Владимир Путин.

"Если грузинское руководство сочтет возможным, мы будет рады любого представителя грузинского руководства — и президента, и премьера — видеть в Москве", — сказал В. Путин.

Президент отметил, что РФ готова содействовать диалогу между Грузией и Абхазией, Южной Осетией.