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Проспект в Астане подтопило из-за разлива талой воды на полигоне

Проспект в Астане подтопило из-за разлива талой воды на полигоне Растаявший на одном из полигонов Астаны снег подтопил один из крупных проспектов на левобережье столицы.
В регионе
19 апреля 2024 г. 10:25
Проспект в Астане подтопило из-за разлива талой воды на полигоне

Растаявший на одном из полигонов Астаны снег подтопил один из крупных проспектов на левобережье столицы.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, сообщили в МЧС Казахстана.

"Из-за обильного таяния снега на полигоне для вывоза снега происходит поступление и разлив талой воды на дорожное полотно по проспекту Улы Дала", - говорится в сообщении.

На месте, добавили спасатели, задействованы силы ДЧС и местных исполнительных органов.

О ситуации с паводками на трассах в Казахстане рассказали в АО "КазАвтоЖол" (компания по управлению автодорогами в стране).

"На автодорогах зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 6350 метров в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях", - указывается в сообщении.

Ограничение движения, добавили в компании, распространяется на 14 автодорог республиканского значения в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях на протяженности 774 километра.

На республиканских дорогах задействовано 431 единиц техники и 1 219 человек, отметили в "КазАвтоЖоле".

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Версия на английском языке Avenue in Kazakhstan’s Astana flooded due to melt water spill at landfill

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