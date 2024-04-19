Проспект в Астане подтопило из-за разлива талой воды на полигоне

Растаявший на одном из полигонов Астаны снег подтопил один из крупных проспектов на левобережье столицы.
Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, сообщили в МЧС Казахстана.
"Из-за обильного таяния снега на полигоне для вывоза снега происходит поступление и разлив талой воды на дорожное полотно по проспекту Улы Дала", - говорится в сообщении.
На месте, добавили спасатели, задействованы силы ДЧС и местных исполнительных органов.
О ситуации с паводками на трассах в Казахстане рассказали в АО "КазАвтоЖол" (компания по управлению автодорогами в стране).
"На автодорогах зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 6350 метров в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях", - указывается в сообщении.
Ограничение движения, добавили в компании, распространяется на 14 автодорог республиканского значения в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях на протяженности 774 километра.
На республиканских дорогах задействовано 431 единиц техники и 1 219 человек, отметили в "КазАвтоЖоле".