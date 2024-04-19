Проспект в Астане подтопило из-за разлива талой воды на полигоне

Растаявший на одном из полигонов Астаны снег подтопил один из крупных проспектов на левобережье столицы.

Растаявший на одном из полигонов Астаны снег подтопил один из крупных проспектов на левобережье столицы.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, сообщили в МЧС Казахстана.

"Из-за обильного таяния снега на полигоне для вывоза снега происходит поступление и разлив талой воды на дорожное полотно по проспекту Улы Дала", - говорится в сообщении.

На месте, добавили спасатели, задействованы силы ДЧС и местных исполнительных органов.

О ситуации с паводками на трассах в Казахстане рассказали в АО "КазАвтоЖол" (компания по управлению автодорогами в стране).

"На автодорогах зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 6350 метров в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях", - указывается в сообщении.

Ограничение движения, добавили в компании, распространяется на 14 автодорог республиканского значения в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях на протяженности 774 километра.

На республиканских дорогах задействовано 431 единиц техники и 1 219 человек, отметили в "КазАвтоЖоле".