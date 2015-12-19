​Президент России: не хотим, чтобы у нас были свернуты отношения именно с турецким народом

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Мы считаем турецкий народ дружественным народом. И не хотим, чтобы у нас были свернуты отношения именно с турецким народом.

Как передает Report, об этом президент РФ Владимир Путин заявил интервью, которое показано в документальном фильме Владимира Соловьева "Миропорядок", отрывок которого транслировался на телеканале "Россия 1".

Отвечая на вопрос Соловьева о недружественных действиях Турции, сбившей российский Су-24, Путин заявил, что не хочет свертывания отношений с турецким народом:

"Турция - это не Европа. Это, во-первых. А во-вторых, у нас, как я уже говорил в Послании и сейчас хочу повторить: мы считаем турецкий народ дружественным народом. И не хотим, чтобы у нас были свернуты отношения именно с турецким народом. Ну, а что касается действующего руководства, - ничто не вечно под луной".