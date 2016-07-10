​Президент Грузии: сотрудничество Тбилиси с НАТО не представляет опасности для РФ

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/Сотрудничество Грузии с НАТО "не представляет какую-либо опасность для России".

Сообщает Report, со ссылкой ТАСС,об этом заявил в воскресенье президент республики Георгий Маргвелашвили, возглавлявший официальную делегацию страны на Варшавском саммите НАТО.

"Грузия не представляет опасности для России", - сказал он в эфире тбилисской телекомпании "Имеди". По его словам, "сотрудничество Грузии с НАТО не направлено против кого-то, это сотрудничество направлено на обеспечение стабильности в регионе, на то, чтобы южные границы РФ были более стабильными". Маргвелашвили также заявил, что Тбилиси "выступает за добрососедские отношения с РФ на основе территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ нашей страны".

С конца 1990-х годов Грузия активно сотрудничает с НАТО в рамках программ Альянса. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите НАТО в Праге заявил, что Грузия хочет стать членом альянса. Этот курс был продолжен при президенте Михаиле Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" на парламентских выборах в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО.

После саммита альянса в Варшаве Грузия, по словам Маргвелашвили, получила "механизмы и инструменты по усилению обороноспособности страны". "Будут предприняты конкретные шаги по укреплению обороноспособности Грузии - это будут меры, как с точки зрения обеспечения безопасности воздушного пространства, так и в направлении обеспечения кибер безопасности, а также усиления возможностей повышения военного образования", - отметил он в эфире "Имеди".