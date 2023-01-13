Президент Армении посетит Эстонию

Президент Армении Ваагн Хачатурян на следующей неделе посетит Эстонию с рабочим визитом. На 16 января запланированы переговоры Хачатуряна с эстонским коллегой Аларом Карисом.

Президент Армении Ваагн Хачатурян на следующей неделе посетит Эстонию с рабочим визитом. На 16 января запланированы переговоры Хачатуряна с эстонским коллегой Аларом Карисом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает The Baltic Times.

Президенты обсудят двусторонние отношения, сотрудничество в области технологий и электронного управления. В повестке встречи также будут вопросы, связанные с безопасностью в Европе.

Президент Армении проведет встречи также с премьером страны Каей Каллас и главой парламентской комиссии по внешним отношениям Андрессом Суттом.

В рамках визита Хачатурян посетит Таллиннский технологический университет и брифинг-центр e-Estonia.

Издание отмечает, что 17 января запланированы переговоры президента со спикером парламента Эстонии и главой МИД.