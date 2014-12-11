​Руководитель пресс-службы МИД Ирана: Три острова залива являются неотъемлемой частью страны

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Три острова в заливе - Абу Муса, Большой Томб и Малый Томб являются неотъемлемой частью Ирана".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, с подобным заявлением выступила руководитель пресс-службы МИД Ирана Марзийя Афхам. По ее словам, ничто не может изменить исторический и юридический факт.

Отметим, что вчера в итоговых документах прошедшего в городе Доха 35-го саммита Совета сотрудничества стран залива было отмечено о принадлежности указанных территорий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Напомним, что эти острова в начале XIX века принадлежали Британской империи. После обретения независимости территорию отдали ОАЭ, а 30 ноября 1971 года острова официально были возвращены Ирану.