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    ​Руководитель пресс-службы МИД Ирана: Три острова залива являются неотъемлемой частью страны

    Марзийя Афхам: Ничто не может изменить исторический и юридический факт

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Три острова в заливе - Абу Муса, Большой Томб и Малый Томб являются неотъемлемой частью Ирана".

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, с подобным заявлением выступила руководитель пресс-службы МИД Ирана Марзийя Афхам. По ее словам, ничто не может изменить исторический и юридический факт.

    Отметим, что вчера в итоговых документах прошедшего в городе Доха 35-го саммита Совета сотрудничества стран залива было отмечено о принадлежности указанных территорий Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

    Напомним, что эти острова в начале XIX века принадлежали Британской империи. После обретения независимости территорию отдали ОАЭ, а 30 ноября 1971 года острова официально были возвращены Ирану.  

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