О нас

Премьер: У Грузии нет альтернатив членству в ЕС

Премьер: У Грузии нет альтернатив членству в ЕС "У Грузии нет альтернатив членству в Евросоюзе".
В регионе
25 мая 2022 г. 12:15
Премьер: У Грузии нет альтернатив членству в ЕС

"У Грузии нет альтернатив членству в Евросоюзе".

Как передает грузинское бюро, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал во время панельных обсуждений на Давосском экономическом форуме.

По его словам, Грузия – надежный и верный партнер ЕС: "Членство в Европейском союзе выбор не только правительства, но и народа Грузии. Мы разделяем одни и те же ценности и принципы с Европой".

Премьер напомнил, что в 2014 году было подписано ассоциативное соглашение с ЕС: "Это основной документ и наша конечная цель – дорожная карта для полноправного членства в Союзе. Важными результатами также являются соглашения Грузии с ЕС о свободной торговле и безвизовом режиме".

И.Гарибашвили подчеркнул, что Грузия недавно представила опросник в связи членством в ЕС: "Для нас приемлем любой шаг, приближающий Грузию к ЕС. Мы сделаем максимально возможное, чтобы быть ближе к ЕС".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Gürcüstanın Aİ-yə üzvlükdən başqa digər alternativi yoxdur”

Другие новости из категории

ООН: Война в Украине может привести к кризису и дефолту более 70 стран
ООН: Война в Украине может привести к кризису и дефолту более 70 стран
25 мая 2022 г. 12:25
МИД РФ: Москва против выдвижения каких-либо условий для разблокировки переговорного процесса с Киевом 
МИД РФ: Москва против выдвижения каких-либо условий для разблокировки переговорного процесса с Киевом 
25 мая 2022 г. 11:27
Генштаб ВСУ обнародовал потери ВС РФ с начала боевых действий
Генштаб ВСУ обнародовал потери ВС РФ с начала боевых действий
25 мая 2022 г. 11:03
Кулеба: НАТО не решится на разблокирование морского экспорта Украины
Кулеба: НАТО не решится на разблокирование морского экспорта Украины
25 мая 2022 г. 10:45
В результате боевых действий число погибших детей в Украине достигло 238
В результате боевых действий число погибших детей в Украине достигло 238
25 мая 2022 г. 09:49
У резиденции президента Армении произошла стычка между полицией и оппозиционерами
У резиденции президента Армении произошла стычка между полицией и оппозиционерами
25 мая 2022 г. 09:38
За прошедшие сутки ВС Украины отбили 9 атак ВС РФ в Донецке и Луганске
За прошедшие сутки ВС Украины отбили 9 атак ВС РФ в Донецке и Луганске
25 мая 2022 г. 09:11
Генсек НАТО: Украинский кризис разрешится за столом переговоров
Генсек НАТО: Украинский кризис разрешится за столом переговоров
25 мая 2022 г. 08:36
РФ обстреляла 39 населенных пунктов Донбасса, погибли 14 человек
РФ обстреляла 39 населенных пунктов Донбасса, погибли 14 человек
24 мая 2022 г. 23:46
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
24 мая 2022 г. 21:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi