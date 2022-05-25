Премьер: У Грузии нет альтернатив членству в ЕС

"У Грузии нет альтернатив членству в Евросоюзе".

"У Грузии нет альтернатив членству в Евросоюзе".

Как передает грузинское бюро, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал во время панельных обсуждений на Давосском экономическом форуме.

По его словам, Грузия – надежный и верный партнер ЕС: "Членство в Европейском союзе выбор не только правительства, но и народа Грузии. Мы разделяем одни и те же ценности и принципы с Европой".

Премьер напомнил, что в 2014 году было подписано ассоциативное соглашение с ЕС: "Это основной документ и наша конечная цель – дорожная карта для полноправного членства в Союзе. Важными результатами также являются соглашения Грузии с ЕС о свободной торговле и безвизовом режиме".

И.Гарибашвили подчеркнул, что Грузия недавно представила опросник в связи членством в ЕС: "Для нас приемлем любой шаг, приближающий Грузию к ЕС. Мы сделаем максимально возможное, чтобы быть ближе к ЕС".