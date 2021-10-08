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Премьер-министр Грузии отправился в Батуми

Премьер-министр Грузии отправился в Батуми "В связи с инцидентом в Батуми мобилизованы все соответствующие службы. Ведутся спасательные работы по извлечению пострадавших из-под завалов".
В регионе
8 октября 2021 г. 15:09
Премьер-министр Грузии отправился в Батуми
Ираклий Гарибашвили

"В связи с инцидентом в Батуми мобилизованы все соответствующие службы. Ведутся спасательные работы по извлечению пострадавших из-под завалов".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, государство окажет необходимую помощь всем пострадавшим.

Премьер-министр отметил, что министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури уже выехал в Батуми: "Я сегодня отправлюсь в Батуми и ознакомлюсь с ситуацией на месте".

Отметим, что сегодня примерно в 12:00 в Батуми обрушился блок пятиэтажного здания. Из-под обломков вытащили двоих детей. Поиски остальных пострадавших продолжаются.

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Версия на английском языке Georgian premier to leave for Batumi as rescue operations continue
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Batumiyə gedir

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