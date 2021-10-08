Премьер-министр Грузии отправился в Батуми

"В связи с инцидентом в Батуми мобилизованы все соответствующие службы. Ведутся спасательные работы по извлечению пострадавших из-под завалов".

"В связи с инцидентом в Батуми мобилизованы все соответствующие службы. Ведутся спасательные работы по извлечению пострадавших из-под завалов".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, государство окажет необходимую помощь всем пострадавшим.

Премьер-министр отметил, что министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури уже выехал в Батуми: "Я сегодня отправлюсь в Батуми и ознакомлюсь с ситуацией на месте".

Отметим, что сегодня примерно в 12:00 в Батуми обрушился блок пятиэтажного здания. Из-под обломков вытащили двоих детей. Поиски остальных пострадавших продолжаются.