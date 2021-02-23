Премьер Грузии призвал оппозиционные силы к диалогу

"Я хочу призвать все политические силы, которым дорога наша страна, открыть настоящий диалог".

"Я хочу призвать все политические силы, которым дорога наша страна, открыть настоящий диалог".

Как сообщает Report, с таким призывом выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он отметил, что на фоне стоящих перед страной вызовов настало время не противостояния, а диалога: “Я предлагаю всем здравомыслящим оппозиционным силам прийти в парламент и использовать законодательный орган в качестве основной площадки для дебатов. Как я сказал на днях, мы готовы к настоящему диалогу в любое время и в любом формате”.

По словам И.Гарибашвили, все политические силы должны заботиться об укреплении грузинской государственности и независимости, демократической системы, решении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО: “Наша Родина не должна терять времени. Сегодня время объединения, а не разделения".