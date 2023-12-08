Премьер Армении получит возможность назначать военных и торговых атташе

Постоянная комиссия парламента Армении по внешним связям во втором чтении одобрила проект, который предоставляет премьер-министру возможность назначать в случае необходимости военных и торговых атташе, которые будут действовать при посольствах.

Постоянная комиссия парламента Армении по внешним связям во втором чтении одобрила проект, который предоставляет премьер-министру возможность назначать в случае необходимости военных и торговых атташе, которые будут действовать при посольствах.

Как передает Report, об этом сообщает "Новости-Армения".

Согласно изменениям, у атташе могут быть заместители и помощники.

Изначально проект предполагал, что законодательные изменения вступят в силу через 10 дней после подписания, однако внесены изменения, согласно которым проект вступает в силу сразу после подписания.

Помимо этого в кадровый резерв будут включены лица, которые победили в конкурсах по свободным вакансиям, но так и не были назначены на должности.

