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Премьер Армении получит возможность назначать военных и торговых атташе

Премьер Армении получит возможность назначать военных и торговых атташе Постоянная комиссия парламента Армении по внешним связям во втором чтении одобрила проект, который предоставляет премьер-министру возможность назначать в случае необходимости военных и торговых атташе, которые будут действовать при посольствах.
В регионе
8 декабря 2023 г. 12:09
Премьер Армении получит возможность назначать военных и торговых атташе

Постоянная комиссия парламента Армении по внешним связям во втором чтении одобрила проект, который предоставляет премьер-министру возможность назначать в случае необходимости военных и торговых атташе, которые будут действовать при посольствах.

Как передает Report, об этом сообщает "Новости-Армения".

Согласно изменениям, у атташе могут быть заместители и помощники.

Изначально проект предполагал, что законодательные изменения вступят в силу через 10 дней после подписания, однако внесены изменения, согласно которым проект вступает в силу сразу после подписания.

Помимо этого в кадровый резерв будут включены лица, которые победили в конкурсах по свободным вакансиям, но так и не были назначены на должности.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyana attaşeləri təyin etmək səlahiyyəti verilib
Версия на английском языке PM of Armenia to have opportunity to appoint military and trade attaches

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