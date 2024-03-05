Премьер Армении отбыл с официальным визитом в Египет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с двухдневным официальным визитом в Египет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с двухдневным официальным визитом в Египет.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

В ходе визита запланированы переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, премьером Мустафой Мадбулом, генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абдул Гейтом и другими высокопоставленными лицами.

Кроме того, Пашинян посетит Федерацию торгово-промышленных палат Египта, где встретится с египетскими бизнесменами.