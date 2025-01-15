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Армения вручила ноту протеста послу России

Армения вручила ноту протеста послу России Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в МИД страны.
В регионе
15 января 2025 г. 13:04
Армения вручила ноту протеста послу России

Посол России в Ереване Сергей Копыркин вызван в МИД Армении, ему вручили ноту протеста.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на армянское внешнеполитическое ведомство.

Согласно информации, недовольство армянской стороны связано с заявлениями, звучавшими в эфире передачи "Вести недели" на Всероссийском государственном телеканале 12 января.

"В ходе передачи были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения. 15-го января в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста", - говорится в заявлении.

Отметим, что 12 января в программе Дмитрия Киселева вышел репортаж на тему армяно-азербайджанских отношений, открытия региональных коммуникаций и решения правительства Армении поддержать процесс вступления в ЕС.

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Версия на английском языке Armenia hands note of protest to Russian Ambassador
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Rusiyaya etiraz notası təqdim edib

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