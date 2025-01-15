Армения вручила ноту протеста послу России

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в МИД страны.

Посол России в Ереване Сергей Копыркин вызван в МИД Армении, ему вручили ноту протеста.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на армянское внешнеполитическое ведомство.

Согласно информации, недовольство армянской стороны связано с заявлениями, звучавшими в эфире передачи "Вести недели" на Всероссийском государственном телеканале 12 января.

"В ходе передачи были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения. 15-го января в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста", - говорится в заявлении.

Отметим, что 12 января в программе Дмитрия Киселева вышел репортаж на тему армяно-азербайджанских отношений, открытия региональных коммуникаций и решения правительства Армении поддержать процесс вступления в ЕС.